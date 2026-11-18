प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में पीएम ने वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने और अत्यधिक गरीबी के स्तर में भारी कमी लाने के प्रयासों की सफलता का जिक्र किया।

साथ ही उन्होंने मंत्रियों से आग्रह किया कि वे देश के युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रखने पर ध्यान दें, जिससे नशा मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिले।

प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और विभागों के कामकाज भी देखे

बैठक में पीएम ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, जो भारत का भविष्य हैं, वे नशीले पदार्थों के सेवन से दूर (नशा मुक्त) रहें।”

दोपहर 3 बजे तक चली बैठक

भारत मंडपम में यह बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई जो दोपहर 3 बजे तक चली। बैठक में, मंत्रियों के अलावा, सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बैठक में करीब 40 मिनट तक अपनी बात रखी और देश को ‘नशा मुक्त’ बनाने का पुरजोर आग्रह किया।

मंत्रियों से की अपील

उन्होंने वहां मौजूद मंत्रियों और अधिकारियों को संबोधति करते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवाद और नक्सली हिंसा को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए गए थे, वैसे ही प्रयास देश को नशीले पदार्थों की लत से मुक्त कराने के लिए भी किए जाने चाहिए। इस साल अगस्त में, मोदी ने ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत की थी।

भारत में गरीबी हुई कम

बैठक में, आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भारत में अत्यधिक गरीबी में आई भारी गिरावट पर विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने गरीबी में कमी लाने वाले कुछ कारकों के रूप में हाल के वर्षों में देश की विकास दर, पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के विस्तार का जिक्र किया।

सचिव अनुराधा ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्यों के सभी संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयासों से गरीबी में कमी आई है। इसके बाद, विभिन्न मंत्रालयों के आधा दर्जन से अधिक सचिवों ने गरीबी उन्मूलन पहलों के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इन पहलों की मदद से 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है।

बताया गया है कि सचिवों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने ग्रामीण आजीविका, कृषि, दूरसंचार और वित्तीय समावेशन से जुड़ी पहलों पर भी प्रकाश डाला।

बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन ने वामपंथी उग्रवाद और नक्सली हिंसा के खिलाफ मिली सफलता पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि के आधुनिकीकरण, खेती को स्मार्ट बनाने और किसानों को सशक्त बनाए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने इस क्षेत्र को देश की प्रगति, संस्कृति और सामाजिक जीवन का मुख्य आधार बताया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें