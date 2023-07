PM मोदी का गोरखपुर और वाराणसी दौरा आज, रायपुर को भी देंगे सौगात, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी

PM Modi Gorakhpur Visit: पीएम मोदी रायपुर में 7600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं गोरखपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो सोर्स: @Bjp4india)

