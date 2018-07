केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के साथ साथ दमन और दीव के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड भेजे हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों ने पोस्टकार्ड के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। दरअसल, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा के सायली में मेडीकल कॉलेज के निर्माण की मंजूरी दी थी, जो कि यहां का पहला मेडीकल कॉलेज है। इस सुविधा के लिए लोगों ने पीएम मोदी का दिल खोलकर शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उन्हीं में से कुछ लोगों के पोस्टकार्ड शेयर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, ”मैं मुझे लिखे गए कुछ पत्रों को देख रहा था और मैंने दादरा और नगर हवेली के साथ साथ दमन और दीव के लोगों के कई पत्र देखे, जिनमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कृतज्ञता व्यक्त की गई थी। मुझे यकीन है कि यह कदम वहां युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ावा देगा।”

बता दें कि मोदी सरकार ने इसी वर्ष मई में सिलवासा में एक मेडीकल कॉलेज की स्थापना के लिए 189 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। इस मेडीकल कॉलेज के 2019-20 के अकादमिक सत्र से शुरू होने उम्मीद की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडीकल कॉलेज की 100 सीटों में 50-50 सीटें दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।

I was going through some letters written to me and I saw many letters from the people of Dadra and Nagar Haveli as well as Daman and Diu, expressing gratitude for the setting up of a medical college. I am sure this step will give a boost to the aspirations of youngsters there. pic.twitter.com/T5veVgONAT

