देश के हर गांव तक पहुंच गई बिजली! पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया ऐतिहासिक दिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्वीट कर बताया कि देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। 28 अप्रैल, 2018 को ऐतिहासिक दिन बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में यह दिन याद रखा जाएगा। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है, जिसकी मदद से कितने ही भारतीयों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। पीएम ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब भारत के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। बता दें कि पीएम मोदी ने 3 साल पहले लालकिले की प्राचीर से बोलते हुए कहा था कि आजादी के इतने साल बाद भी देश के 18,500 गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, उनकी सरकार आने वाले 1000 दिनों में इस काम को पूरा करेगी।

अपने एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने उन अधिकारियों, तकनीकी स्टाफ की सराहना की, जिनकी मदद से देश के हर गांव में बिजली पहुंचाई जा सकी। उनका यह प्रयास देश की आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचाएगा। बता दें कि मणिपुर के चूरचंद्रपुर जिले के पाकोल गांव में सबसे आखिरी में बिजली पहुंची और इस तरह सरकार का पूरे भारत में बिजली पहुंचाने का सपना पूरा हो गया। इस गांव में शनिवार की शाम 5.30 बजे पहली बार बिजली का बल्ब जगमगाया। केन्द्र सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इन गांवों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

28th April 2018 will be remembered as a historic day in the development journey of India. Yesterday, we fulfilled a commitment due to which the lives of several Indians will be transformed forever! I am delighted that every single village of India now has access to electricity.

I salute the efforts of all those who worked tirelessly on the ground, including the team of officials, the technical staff and all others, to make this dream of a #PowerfulIndia a reality. Their efforts today will help generations of Indians in the coming years. pic.twitter.com/t8WjZgpNuT

