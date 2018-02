कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरा पर नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए रविवार रात से कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, “मोदी रविवार देर रात मैसूर आएंगे। वह जैन देवता गोमतेश्वर के अभिषेक समारोह में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को एक हेलीकॉप्टर से मैसूर के करीब 85 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित श्रवणबेलगोला जाएंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मैसूर हवाईअड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे।

अधिकारी ने कहा, “इसके बाद सोमवार दोपहर में मोदी 140 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत बेंगलुरू-मैसूर रेल मार्ग का उद्घाटन करेंगे और मैसूर से राजस्थान के उदयपुर तक चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी शाम को शहर के मध्य स्थित महाराजा मैदान में पार्टी की एक रैली को संबोधित करेंगे।

यह पिछले दो सप्ताह में नरेंद्र मोदी की कर्नाटक की दूसरी यात्रा है। उन्होंने 90 दिवसीय ‘नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन यत्रा’ के समापन पर आयोजित भाजपा की एक रैली को संबोधित करने के लिए चार फरवरी को बेंगलुरू की तीन घंटे की यात्रा की थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव अप्रैल के अंत या मई की प्रारंभ में होंने हैं।

With new technology comes new opportunities that will shape our future. pic.twitter.com/ciwmfRe4H8

— Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2018