‘मन की बात’ के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अब लंदन में करेंगे ‘भारत की बात’, हो रही है तैयारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 अप्रैल को लंदन में ‘‘भारत की बात, सबके साथ’’ शीर्षक से एक परिचर्चा सत्र को संबोधित करेंगे। भाजपा के विदेश मामले के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी । उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ लंदन में 18 अप्रैल को एक अनोखे कार्यक्रम की योजना बनाई गई है । इसका शीर्षक ‘‘भारत की बात, सबके साथ’’ है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ लाइव संवाद का कार्यक्रम होगा । ’’ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रवेश मुफ्त होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक व्यक्ति को अपनी जानकारियां भरनी पड़ेगी। कार्यक्रम के आयोजकों को उम्मीद है कि लंदन में आयोजित किये गये पीएम मोदी के दूसरे कार्यक्रमों की तरह काफी सफल होंगे। लंदन में प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम ऐसे समय में रखा गया है जब लंदन में ही 16 से 20 अप्रैल तक द्विवाषिर्क राष्ट्रमण्डल सरकार प्रमुखों (चोगम) का शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान समूह के 53 सदस्य राष्ट्र उसके समक्ष अवसरों और चुनौतियों, लोकतंत्र और शांति तथा समृद्धि को आगे बढ़ाने के बारे में साझा रूख तय करेंगे। इस सम्मेलन के आयोजन स्थल के तौर पर पहली बार विंडसर कैसल का चयन किया गया है ।

A unique niche event is being planned in London on 18 April. Titled as #BharatKiBaatSabkeSaath (भारत की बात, सबके साथ), it will be a one of its kind live interactive conversation with Prime Minister Shri @narendramodi.

