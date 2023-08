PM मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना, ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल, जिनपिंग के साथ भी मुलाकात संभव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 22-24 अगस्त तक किया जाएगा। इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे।

PM Modi South Africa Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (15th BRICS Summit) में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 अगस्त तक किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसा (Matamela Cyril Ramaphosa) ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया था। पीएम मोदी की यह तीसरी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा होगी। इस कार्यक्रम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

