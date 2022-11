Mann Ki Baat: भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने से पूरा देश गौरवान्वित- ‘मन की बात’ के 95वें संस्करण में बोले पीएम मोदी

Mann ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 95वें संस्करण को संबोधित किया।

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो सोर्स: twitter/ @narendramodi)

