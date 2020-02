दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहीन बाग में जारी धरने प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी धरने प्रदर्शन चाहे सीलमपुर, जामिया या फिर शाहीन बाग के हो, क्या ये सिर्फ संयोग है कि या फिर एक प्रयोग? इसके पीछे राजनीति है, जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करना चाहती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोगों को उकसा रही हैं। संविधान और राष्ट्रीय ध्वज को सामने रखकर असल साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोगों को उकसा रही हैं। संविधान और राष्ट्रीय ध्वज को सामने रखकर असल साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग मामलों में समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धरना प्रदर्शनों से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट सभी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान होने वाली हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की है।

PM Modi: Be it Seelampur, Jamia or Shaheen Bagh, protests held over the past several days regarding the Citizenship Amendment Act. Is this just a coincidence? No. This is an experiment. There is politics behind this pic.twitter.com/CxVn9RK1on

