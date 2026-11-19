पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकप्रिय वीडियो गेम ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो’ (जीटीए) का उदाहरण देते हुए पिछले 12 साल में भारत की विकास यात्रा को सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दौरान भारत ‘कमजोर पांच’ अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं, देश की सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 175 गीगावाट हो गई है और रेलवे का विद्युतीकरण 20% से बढ़कर 99.6% हो गया है।

युवाओं से जुड़ने की कोशिश करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय वीडियो गेम के दो संस्करणों- 2013-14 में जारी ‘जीटीए-5’ और गुरुवार को जारी ‘जीटीए-6’- के बीच तुलना करते हुए विकास के विभिन्न पैमानों में आए बदलावों का उल्लेख किया।

‘जीटीए-5 और जीटीए-6 के बीच भारत ने प्रगति की’

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (जीटीए) एक लोकप्रिय वीडियो गेम श्रृंखला है। इसके पांचवें और छठे संस्करण को क्रमशः ‘जीटीए 5’ और ‘जीटीए 6’ कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जीटीए-5 और जीटीए-6 के बीच भारत ने इस तरह प्रगति की।”

India is playing a whole new game! pic.twitter.com/CMkMbK6vII — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026

इस पोस्ट में हवाई जहाज, ट्रेन, रॉकेट, सौर ऊर्जा संयंत्र, मोबाइल फोन, सड़क नेटवर्क और जहाज सहित कई चीजों के चित्र दिए गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले भारत को ‘कमजोर पांच’ अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन अब वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि उस समय गरीबी का स्तर 27% था, जो घटकर अब 2.6% रह गया है। स्वच्छ भारत अभियान और खासकर महिलाओं के लिए शौचालयों के निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत से बढ़कर 100% हो गया है।

ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पहले 2.82 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 175 गीगावाट हो गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में वृद्धि को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में अब 440 अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं, जबकि पहले इस क्षेत्र में एक भी स्टार्टअप नहीं था।

उन्होंने कहा कि देश में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण 20% से बढ़कर 99.6% हो गया है। वहीं, एक जीबी 3जी इंटरनेट डेटा के लिए पहले 308 रुपये खर्च करने पड़ते थे, जबकि अब इसकी कीमत घटकर 7.51 रुपये रह गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों का बड़ा आयातक था, लेकिन अब वह 80 से अधिक देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। उन्होंने कहा, ”पहले 182 जिले नक्सल प्रभावित थे, जबकि अब एक भी जिला नक्सल प्रभावित नहीं है।”

जीटीए-6 की क्या है कीमत?

वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स ने गुरुवार को अपना बहुप्रतीक्षित गेम ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो-6’ (जीटीए-6) बाजार में उतारा। इसके साथ ही दुनिया भर के गेम प्रेमियों का 13 साल का इंतजार खत्म हो गया।

‘प्लेस्टेशन-5’ और ‘एक्सबॉक्स सीरीज एक्स/एस’ पर उपलब्ध यह गेम इस साल के सबसे बड़े गेम में से एक है। गेमिंग उद्योग के इतिहास में भी इसे सबसे अधिक प्रतीक्षित खेलों में गिना जा रहा है।

भारत में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के ऑनलाइन स्टोर पर जीटीए-6 के स्टैंडर्ड संस्करण की कीमत (GTA-6 Price in India) 5,999 रुपये और अल्टीमेट संस्करण की कीमत 7,499 रुपये रखी गई है।

तुरंत डिलीवरी करने वाले ऐप ब्लिंकइट ने भी भारत में जीटीए-6 को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है। इस पर प्लेस्टेशन-5 का स्टैंडर्ड संस्करण 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह सुविधा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद सहित चुनिंदा शहरों में उपलब्ध है।

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