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PM Modi 15 August Bhashan LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 अगस्त 2026 को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। सुबह से ही लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां और कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण और राष्ट्र के नाम संबोधन पर देशभर की नजर रहेगी। इस लाइव ब्लॉग में हम आपको समारोह से जुड़ी हर बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री के भाषण की प्रमुख बातें और अहम अपडेट लगातार देते रहेंगे।

Independence Day 2026 LIVE: इस बार का स्वतंत्रता दिवस खास है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने और देश के युवाओं की भूमिका को प्रमुखता दी जा रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा फहराने के बाद सेना का बैंड ‘वंदे मातरम्’ की धुन बजाएगा और इसके बाद राष्ट्रगान होगा। प्रधानमंत्री के भाषण में किन मुद्दों और योजनाओं पर जोर रहता है, इसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही लाल किले से कोई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएगा, उसे इस लाइव ब्लॉग में सबसे पहले जोड़ा जाएगा।

Live Updates
07:08 (IST) 15 Aug 2026

Independence Day 2026 LIVE: लाल किले पर तैयारियां पूरी

दिल्ली के लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे।

07:03 (IST) 15 Aug 2026

Independence Day 2026 LIVE: हर अपडेट सबसे पहले यहां

प्रधानमंत्री मोदी के ध्वजारोहण से लेकर उनके भाषण और समारोह से जुड़े हर महत्वपूर्ण अपडेट पर हमारी नजर रहेगी। इस लाइव ब्लॉग में आपको लगातार ताजा जानकारी मिलेगी।

06:55 (IST) 15 Aug 2026

Independence Day 2026 LIVE: अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं।

06:52 (IST) 15 Aug 2026

Independence Day 2026 LIVE: खड़गे ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान किया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि पिछले एक दशक में भारत के संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक सद्भाव के सामने गंभीर चुनौतियां आई हैं। खड़गे ने कहा कि युवाओं को अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के अवसर, किसानों को उनकी मेहनत का सम्मान और महिलाओं को समानता, सशक्तीकरण तथा देश के भविष्य को आकार देने में समान आवाज मिलनी चाहिए।

06:36 (IST) 15 Aug 2026

Independence Day 2026 LIVE: ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पर खास जोर

इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने का विशेष महत्व है। समारोह में इससे जुड़े कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

06:36 (IST) 15 Aug 2026

Independence Day 2026 LIVE: लाल किले के आसपास सुरक्षा कड़ी

स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। समारोह में आमंत्रित अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।

06:35 (IST) 15 Aug 2026

Independence Day 2026 LIVE: देश की नजर पीएम मोदी के भाषण पर

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर देशभर की नजर है। भाषण में सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो सकती है।

06:35 (IST) 15 Aug 2026

Independence Day 2026 LIVE: लाल किले पर तैयारियां पूरी

दिल्ली के लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे।