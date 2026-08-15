PM Modi 15 August Bhashan LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 अगस्त 2026 को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। सुबह से ही लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां और कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण और राष्ट्र के नाम संबोधन पर देशभर की नजर रहेगी। इस लाइव ब्लॉग में हम आपको समारोह से जुड़ी हर बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री के भाषण की प्रमुख बातें और अहम अपडेट लगातार देते रहेंगे।

Independence Day 2026 LIVE: इस बार का स्वतंत्रता दिवस खास है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने और देश के युवाओं की भूमिका को प्रमुखता दी जा रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा फहराने के बाद सेना का बैंड ‘वंदे मातरम्’ की धुन बजाएगा और इसके बाद राष्ट्रगान होगा। प्रधानमंत्री के भाषण में किन मुद्दों और योजनाओं पर जोर रहता है, इसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही लाल किले से कोई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएगा, उसे इस लाइव ब्लॉग में सबसे पहले जोड़ा जाएगा।

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