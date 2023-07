NDA मीटिंग में पीएम बोले- मजबूरी का नहीं, मजबूती का गठबंधन है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

ने कहा एनडीए (NDA) का मतलब है नया भारत (New India), विकास (Development) और लोगों की आकांक्षाएं (Aspirations) है।

पीएम नरेंद्र मोदी। (Photo- ANI)

बेंगलुरु में विपक्ष की साझा बैठक के बीच दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की मंगलवार को हुई बैठक में 38 दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन मजबूरी का नहीं मजबूती का गठबंधन है। उन्होंने कहा एनडीए (NDA) का मतलब है नया भारत (New India), विकास (Development) और लोगों की आकांक्षाएं (Aspirations) है। पीएम मोदी ने कहा कि NDA अटल जी की विरासत से हमें जोड़े हुए है। NDA के निर्माण में आडवाणी जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं…हाल ही में NDA के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने सकारात्मक राजनीति की, हमने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन जनादेश का अपमान नहीं किया और न ही विदेशी ताकतों की मदद मांगी। पीएम मोदी बोले- जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी से होता है, जब गठबंधन भ्रष्टाचार के इरादे से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह गठबंधन देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है।

