Independence Day 2023: मणिपुर का जिक्र, देशवासियों की जगह परिवारजन, 10 साल का हिसाब और नई योजनाओं की घोषणा… लाल किले से PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें

Narendra Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश की महान विभूतियों का जिक्र किया। उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने की भी घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार 10वीं बार लालकिले से देश को संबोधित किया। (Image credit-PTI)

PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 10वीं बार लालकिले से देश को संबोधित किया। पहली बार पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आम लोगों के लिए देशवासियों की जगह परिवारजनों शब्द का जिक्र करते रहे। पिछले संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों शब्द का ही इस्तेमाल लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखाजोखा दिया बल्कि देश को बताया कि कैसे देश प्रगति के रास्ते पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी ने लालकिले की प्राचीर से दुनिया को भी दो टूक संदेश दिया और कहा कि भारत अब नए वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने में भी निर्णायक भूमिका होगी। 10 साल के कार्यकाल का दिया हिसाब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 10 साल के कार्यकाल की हिसाब भी दिया। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया है। आज योग और आयुष अलग परचम लहरा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मत्स्य पालन हमारे कोटि कोटि मछुआरों का कल्याण भी हमारे मन में है। इसलिए हमने अलग मंत्रालय की रचना की ताकि समाज के लोग पीछे रह गए। पीएम मोदी ने कहा कि देश के कोने कोने में हमने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया ताकि गरीब से गरीब की सुनवाई वहां हो ताकि वह भी राष्ट्र के योगदान में हिस्सा दे सके। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम जब 2014 में आए थे, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के नंबर पर पहुंच गए हैं। अगले कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विश्वकर्मा जयंती पर नई योजना होगी लॉन्च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की कि विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा लॉन्च की जाएगी। यह योजना गरीबों के लिए काफी मददगार होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना की शुरुआत 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में अवसरों की कोई कमी नहीं है। यहां आसमान से भी ज्यादा अवसर हैं। आज जन जन का सरकार पर विश्वास है। इतना ही नहीं विश्व का भी भारत पर विश्वास बढ़ा है। आज हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। सभी को हमारी मजबूत नीति पर विश्वास है। महान विभूतियों का किया जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देश की महान विभूतियों को नमन के साथ की। पीएम मोदी ने महर्षि अरविंदो और दयानंद सरस्वती के साथ ही रानी दुर्गावती और मीराबाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के इतिहास में इनका योगदान पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवारजन पूज्य बापू के नेतृत्व में जिन लोगों ने बलिदान दिए, ऐसे अनगिनत वीरों को मैं नमन करता हूं। उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा, जिसने अपना योगदान न दिया होगा। जिन जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिया है, त्याग किया है, तपस्या की है। उन सभी को आदर पूर्वक नमन करता हूं। Also Read [email protected] : क्रांतिकारी फैसले और कई दर्दनाक दास्तां… आजाद भारत का पूरा लेखा-जोखा देश मणिपुर के साथ है- पीएम मोदी पीएम मोदी ने लाल किले से मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा का दौर चला। वहां स्त्रियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। कुछ दिनों से मणिपुर में शांति की खबरें आ रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश मणिपुर के साथ है। मिल जुलकर मणिपुर का हल निकलेगा और हम चुनौती से निकलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर किया वार पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए और जरूरतों के हिसाब से अलग मंत्रालयों की स्थापना की। इससे समाज का हर वर्ग साथ आया। सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया। पहले भ्रष्टाचार का राक्षस देश को घेरे हुए था. लाखों करोड़ के घोटाले हुए और इन घोटालों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद देश की एक बड़ी समस्या है और इससे नुकसान भी सबसे अधिक देश का होता है। 25000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे – पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा कि जनऔषधी केंद्रों को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब किसानों को यूरिया सस्ती मिले, इसके लिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपये यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपये युवाओं को अपने कारोबार के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया है। वन रैंक वन पेंशन योजना सेना के नायिकों और उनके परिवार के जेबों में पहुंचा है।

