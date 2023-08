‘कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, दरबारवाद पसंद है’, जानिए पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की बड़ी बातें

PM Narendra Modi Speech Big Points: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान विपक्षी गठबंधन पर सवाल करते हुए कहा कि यह इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है।

PM Narendra Modi ने गुरुवार को विपक्ष पर जमकर हमला बोला (ANI)

PM Narendra Modi Speech: गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद औऱ दरबारवाद पसंद है। कांग्रेस के दरबार सिस्टम ने कई दिग्गजों को हक मारा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर-टेस्ट नहीं, बल्कि विपक्ष का ही फ्लोर-टेस्ट है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है, राजग और भाजपा 2024 में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर सत्ता में वापस आएंगे। Also Read ‘अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है’, पीएम नरेंद्र मोदी बोले- ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है आइए आपको बताते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की बड़ी बातें PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का यह कालखंड भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर देने वाला महत्वपूर्ण समय है, इस कालखंड का प्रभाव एक हजार साल तक रहने वाला है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है, खुले आसमान में उड़ने का हौसला और अवसर दिया है, हमने दुनिया में बिगड़ी साख को भी संभाला है और उसे नई ऊंचाइयों पर ले गये हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास की आड़ में जनता का आत्म-विश्वास तोड़ने की विफल कोशिश की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, आईएमएफ ने कहा है कि भारत में अत्यंत गरीबी लगभग समाप्त हो गई है। कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि उन्हें भारत पर, भारत के सामर्थ्य पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है। कांग्रेस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं है, उनका चुनाव चिह्न से लेकर विचारों तक किसी और से लिये हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “अविश्वास और घमंड इनके रग-रग में बस गया है। वे जनता के विश्वास को देख नहीं पाते। यह जो शुतुरमुर्ग दृष्टिकोण है इसके लिए देश क्या ही कर सकता है… जब घर में अच्छा होता है तो नज़र न लगे उसके लिए काला टीका लगाते हैं। आज देश का जो मंगल, वाहवाही हो रही है उस पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े पहनकर सदन में आकर इस मंगल को सुरक्षित करने का काम किया है।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोगों को एक रहस्यमयी वरदान मिला हुआ है कि जिसका भी ये लोग बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने खड़ा है। 20 साल हो गए क्या कुछ नहीं हुआ पर भला ही होता चला गया। पीएम ने कहा कि जब हम यह दावा करते हैं कि हम अपनी तीसरी अवधि में देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे तो एक ज़िम्मेदार विपक्ष का काम क्या होता? वह सवाल पूछता कि ‘निर्मला जी, मोदी जी आप यह कैसे करेंगे?’ यह भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। यह लोग चुनाव में जनता के बीच कहते कि हम पहले नंबर पर लाएंगे। हमारे विपक्ष की यह त्रासदी है। यह लोग अनुभवहीनता की बातें करते हैं। यह कहते हैं कि यह सब वैसी ही होने वाला है। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इनको भारत के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। लेकिन इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति अविश्वास का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस अपने घमंड में इतनी चूर हो गई है कि उसे ज़मीन नहीं दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “मैं विपक्ष के साथियों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिल-जुलकर करीब 1.5-2 दशक पुराने UPA का क्रिया कर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रित व्यवहार की मुताबिक मुझे आप लोगों को सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए थी।” उन्होंने आगे कहा, “मैंने संवेदना व्यक्त नहीं की क्योंकि आप लोग जश्न मना रहे थे। जश्न क्यों मना रहे थे क्योंकि आप लोग खंडहर पर प्लास्टर लगा रहे थे। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को EV दिखाने के लिए कितना बड़ा मजबा लगाया था। आप (विपक्ष) जिसके पीछे चल रहे हैं उनको इस देश की ज़ुबान, इस देश के संस्कार की समझ नहीं है। पीड़ी दर पीड़ी यह लोग लाल और हरी मिर्च में अंतर नहीं समझ पाए।” विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनको ज़िंदा रहने के लिए भी NDA का सहारा लेना पड़ा। लेकिन घमंड इतना कि NDA में भी दो ‘I’ पिरो दिए। पहला ‘I’ 26 दलों का गमन और दूसरा ‘I’ एक परिवार का गमन। खुद बचने के लिए NDA भी चुराया और इंडिया के भी टुकड़े किए (I.N.D.I.A में डॉट लगाकर)

