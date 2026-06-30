पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री को पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं और आगे की राह के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बातचीत की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ ही नेविगेशन और व्यापार की आजादी की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने भारत के इस रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, “मैंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियन से बात की। मैंने वार्ता में हुई प्रगति का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि निरंतर प्रयासों से क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। मैंने भारत और विश्व के लिए होर्मुज जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व को दोहराया।”
भारत ने लगातार संयम बरतने का आह्वान किया है और यह कहा है कि क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान का एकमात्र कारगर मार्ग संवाद ही है। भारत ने महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री परिवहन मार्गों, विशेष रूप से होर्मुज जलमार्ग को खुला रखने के महत्व पर भी बार-बार बल दिया है। यह फोन पर हुई बातचीत
राष्ट्रपति पेजेशकियन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के कुछ दिनों बाद हुई।