प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की और रूस-यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने प्रयासों में योगदान देने की भारत की तत्परता जताई।

पीएम मोदी ने युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा मानव-केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा, “भारत का लगातार यह रुख रहा है कि इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाना चाहिए।”

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को आपसी लाभ के लिए भारत और यूक्रेन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की।

यह भी पढ़ें-रूस में नौकरी का झांसा, अब जेल में बंद: छत्तीसगढ़ के पीड़ित परिवार ने सीएम विष्णु देव साय से लगाई वतन वापसी की गुहार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले 38 वर्षीय टिकेश्वर साहू सितंबर में रूस के लिए रवाना हुए थे। उन्हें टेलीग्राम के जरिए नौकरी का प्रस्ताव मिला था। साहू को उम्मीद थी कि रूस में नौकरी मिलने से उनकी पत्नी, दो बच्चों और माता-पिता का भविष्य बेहतर होगा। उनकी योजना आगे चलकर परिवार को भी रूस बुलाने की थी। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।