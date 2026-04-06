पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के दो प्रमुख मुद्दे – समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र-एक चुनाव अभी लागू नहीं हुए हैं। उन पर सकारात्मक चर्चा जारी है।

अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है, जहां पार्टी को अपनी मां माना जाता हैं। उन्होंने कहा, “पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए ये केवल राजनीतिक आयोजन नहीं होता। ये हम कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक अवसर होता है। ये दिन हमें पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है कि पार्टी ने हमें राष्ट्र सेवा का सौभाग्य दिया।”

‘कठिन दौर में देश के भविष्य के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने की मेहनत’

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “एक दौरा ऐसा था, जब भाजपा के पास किसी कोने में दूर-दूर तक सत्ता का नामों निशान नहीं था। न कोई संसाधन और न कोई सुविधा थी। उस समय भाजपा कार्यकर्ता के लिए कहा जाता था कि उसका एक पैर रेल में और दूसरा जेल में होता था। जनता के साथ जुड़ने के लिए भाजपा कार्यकर्ता एक शहर से दूसरे शहर भागता रहता था, दौड़ता रहता था और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए जेल जाने में भी संकोच नहीं करता था। उस कठिन समय में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के पास सबसे बड़ी चीज- आने वाले भविष्य पर भरोसा थी।”

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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेई थे। भाजपा को जनसंघ का ही धड़ा माना जाता था। दरअसल जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।