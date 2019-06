प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सरदार पटेल के मुद्दे पर पीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ‘सरदार पटेल कांग्रेस के ही बड़े नेता थे, लेकिन वो सिर्फ गुजरात में ही कांग्रेस के पोस्टर में दिखते हैं, लेकिन देश में अन्य कहीं नजर नहीं आते!’ प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘सरदार साहब के सम्मान में हमने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता एक बार तो वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करके आएं। मैं गुलाम नबी जी से भी अनुरोध करूंगा कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।’

गुलाम नबी आजाद पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि आजाद साहब को थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, शायद वह सब कुछ राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। गालिब ने ऐसे लोगों के लिए कुछ कहा है कि ‘ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा।’ उल्लेखनीय है कि मंगलवार को गुलाम नबी आजाद ने सदन में अपने भाषण के दौरान झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर भाजपा को आड़े हाथों लिया था और झारखंड को ‘मॉब लिंचिंग की फैक्ट्री’ करार दिया था। इस पर प्रधानमंत्री ने आज कहा कि झारखंड में लिंचिंग की घटना से उन्हें दुख पहुंचा है, इससे दूसरों को भी दुख हुआ है। हम किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं करते। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि न्याय हो।

PM Modi: I think Azad sahab(Ghulam Nabi Azad) is having blurred vision,maybe he is seeing everything from political spectacles. Ghalib said something for such ppl ‘ta umr Ghalib ye bhool karta raha, dhool chehre pe thi,aaina saaf karta raha’ pic.twitter.com/BRW9L188U5

— ANI (@ANI) June 26, 2019