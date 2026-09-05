शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां GenZ छात्रों को संबोधित करते हुए इस कॉलेज को देश का ऐतिहासिक कॉलेज बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये अवसर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत ऐतिहासिक है। पीएम ने कहा कि SRCC का हिस्सा रही अनेक पीढ़ियां एक साथ जुटी हैं। मैं आप सभी को SRCC के इस शताब्दी समारोह के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉलेज की तारीफ करते हुए कहा कि जब कोई इंसान 100 साल तक जीता है, तो उसे बहुत ज्ञान और बहुत अनुभव वाला इंसान माना जाता है। ऐसे ही जब कोई संस्थान 100 साल पूरे कर लेता है तो वह उपलब्धियों का सागर बन जाती है। SRCC ने पीढ़ियों को आकार दिया है और उन्हें एक बेहतर भविष्य से जोड़ा है।

पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें

>> पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं 2013 में आया था तो उस वक्त अखबारों की हेडलाइन कुछ इस प्रकार होती थी:-

LoC पर भारतीय सैनिक मारे गए

वर्ल्ड बैंक ने भारत का ग्रोथ अनुमान कम किया

करंट अकाउंट डेफिसिट अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर

महंगाई दर 10 परसेंट पर

मुझे यकीन है कि युवाओं को पता नहीं होगा कि उस समय के हालात कैसे थे? ये हेडलाइन उस समय देश के हालात की कहानी बताती हैं, जब घोटाले बहुत ज्यादा होते थे और भ्रष्ट लोग खुलेआम घूमते थे।

>> मेरे यहां आने से पहले 2013 के मेरे दौरे की चर्चा काफी हुई है और मेरे संबोधन की सुना गया है। संभव है इस नई पीढ़ी के लोगों ने भी उसको Revisit किया होगा। उस स्पीच की वेव बन गई थी और आज भी 13-14 साल बाद भी उस सभा का उस संबोधन का प्रभाव बरकरार है। पीएम मोदी ने कहा कि एक गैंग है जो मेरे भाषण को टुकड़े-टुकड़े करके फैला देगी।

>> पीएम मोदी ने कहा कि 2013 में जब मैं यहां आया था तो उस समय आपके सीनियर मेरे सामने बैठे थे। तब मैं सीएम तो था लेकिन मैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का एक सदस्य भी था। संभवतः तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं तब की केंद्र सरकार पर लंबे चौड़े हमले करूंगा और आरोपों की झड़ी लगा दूंगा, लेकिन विपक्ष में होने के बाद भी तत्कालीन सरकार का आलोचक होने के बाद भी मैंने इस मंच का वो उपयोग नहीं किया था।

>> पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बीजेपी के वरिष्ठ दिवंगत नेता अरुण जेटली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह इसी कॉलेज से पढ़े थे और कह सकता हूं कि हमारी शायद ही कोई मीटिंग हुई हो जिसमें उन्होंने SRCC के बारे में बात न की हो।

पीएम मोदी ने इस कॉलेज तक का सफर दिल्ली मेट्रो से पूरा किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो सफर में कई बच्चों और युवाओं के साथ-साथ उनके परिजनों से भी बात की।

पीएम नरेंद्र मोदी 13 साल के बाद इस कॉलेज में पहुंचे हैं। इससे पहले वह 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉलेज पहुंचे थे। उस वक्त पीएम मोदी ने कॉलेज में भाषण दिया था। 13 साल के बाद प्रधानमंत्री इस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को अटैंड करने के लिए किसी लाव लश्कर के साथ नहीं बल्कि दिल्ली मेट्रो में सवार होकर पहुंचे।

पीएम मोदी के साथ-साथ इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी भी शामिल हुए।