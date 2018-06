जेएनयू के छात्र और भारत विरोधी नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद ने मंगलवार (12 जून) को ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उमर खालिद ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए उन्हें अपना वादा याद दिलाया था। ये वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली से किया था, जब उन्होंने पीएम को फिटनेस चैलेंज दिया था। पीएम ने वादा किया था कि वह भी एक्सरसाइज करते हुए अपनी फिटनेस का वीडियो साझा करेंगे।

उमर खालिद ने पीएम को याद दिलाते हुए ट्वीट किया था,”अगर मैं गलत नहीं हूं तो पीएम मोदी ने विराट का फिटनेस चैलेंज स्वीकार किया था और कहा था कि मैं भी जल्दी ही अपना फिटनेस ​वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन वो वीडियो कहां है? वह अपना वादा तक नहीं निभा सकते।” उमर खालिद के इस ट्वीट के ठीक अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फिटनेस वीडियो लोगों के साथ साझा कर दिया।

If I am not wrong, PM Modi had accepted Virat’s #FitnessChallenge & said that he will soon upload his own fitness video.

But, where is the video? He did not even keep this promise? #Feku

— Umar Khalid (@UmarKhalidJNU) June 12, 2018