प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में आयोजित बजट सत्र में विपक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने के विरोध में भाजपा सांसदों के साथ गुरुवार (12 अप्रैल) को दिनभर का उपवास रखेंगे। वहीं, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उसी दिन चुनावी राज्य कर्नाटक के हुबली में धरना देंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सभी सांसदों को ऑडियो संदेश भेज कर गुरुवार को एक दिन के उपवास पर जाने की अपील की है। अपने इस ऑडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा है- ‘कल 12 तारीख है। पार्लियामेंट को जिस तरह से बंदी बनाया गया। मुट्ठी भर लोगों ने जो 2014 में सत्ता हासिल नहीं कर सके वो अब देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वो हार को पचा नहीं पाए इसलिए संसद के अंदर एक दिन भी काम नहीं करने दिया। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए वहां काम होते हैं..निर्णय होते हैं। उनके अहंकार के कारण, सत्ता खोने के क्रोध के कारण लोकतंत्र को कुचलने का गुनाह किया गया है। अब हम सबका ये दायित्व बनता है कि देश तक वो बात पहुंचाए कि जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। ऐसे लोगों को..उनके स्वार्थ को हम दुनिया तक पहुंचाने के लिए अनशन करेंगे। मैं भी कल अनशन करूंगा। मेरे दिन भर के सारे कार्यक्रम चालू रहेंगे लेकिन मैं अनशन करूंगा। मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों में अनशन करें और लोकतंत्र को बंदी बनाने वाले लोगों को हमें खुला करना होगा। इस काम के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं।’

The people who couldn't gain power in 2014, don't want the country to move forward. They didn't let Parliament work for a single day. They killed democracy & we will observe fast to bring their crime in front of world. I will also hold fast. But I will continue my work: PM Modi pic.twitter.com/dDbiJzf7JJ

