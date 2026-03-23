पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर सरकार का पक्ष रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। पिछले तीन हफ्तों से जारी इस संकट का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वह दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। पीएम ने आगे कहा कि कच्चे तेल और गैस से जुड़ी भारत की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है।

पीएम मोदी ने कहा कि लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा समुद्र में जो कमर्शियल शिप चलते हैं, उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। इसीलिए भारत की चिंताएं अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से एकमत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। उन्होंने कहा कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में जरूरी मदद दी जा रही है।

जानिए पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की बड़ी बातें

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आती हैं। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके, हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल-डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को भी परेशानी काम से काम हो, इसपर हमारा फोकस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से मानवता के हित में शांति की आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान हैं। हमारे प्रयास तनाव को कम करने और इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए हैं। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार और एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से तैयार रहने की आवश्यकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग एक हजार भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। सीबीएसई ने खाड़ी देशों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इस बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। सरकार संंवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है।

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पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाणिज्यिक पोतों पर हमला और होर्मुज जैसे जलमार्ग को रोकना अस्वीकार्य है, बातचीत और कूटनीति ही समस्या का समाधान है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।