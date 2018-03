प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उरी हमले के बाद पहली सार्वजनिक रैली में पाकिस्‍तान पर जमकर बरसे। उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान दुनिया में आतंकवाद एक्‍सपोर्ट करता है। वह एशिया को रक्‍तरंजित बनाने में लगा हुआ। उन्‍होंने साथ ही साफ किया कि उरी में शहीद हुए 18 जवानों का बदला लिया जाएगा। साथ ही पाक को चुनौती दी कि उसमें हिम्‍मत है तो वह गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के मुद्दे पर मुकाबला करके दिखाए। पीएम मोदी ने पाकिस्‍तान की जनता से कहा कि वह अपने नेताओं से पूछे कि पीओके, गिलगित, सिंध और बलूचिस्‍तान उसके पास पहले से ही हैं, उन्‍हें वह क्‍यों संभाल नहीं पा रहा है। क्‍यों पूर्वी बंगाल उससे अलग हो गया। कश्‍मीर की बात करके उन्‍हें गुमराह किया जा रहा है। पाकिस्‍तानी अवाम अपने नेताओं से सवाल करें। पाकिस्‍तान की जनता को पूछना चाहिए कि भारत और पाकिस्‍तान एक साथ आजाद हुए थे लेकिन भारत सॉफ्टवेयर एक्‍सपोर्ट करता है और पाकिस्‍तान आतंकवाद।

पीएम ने कहा कि पाकिस्‍तान के हुक्‍मरान आतंकियों के लिखे भाषण पढ़ते हैं। उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान को पूरी दुनिया में अलग-थलग करने में भारत सफल रहा है। पूरी दुनिया में उसे अकेला कर दिया गया है। उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में 17 बार पाकिस्‍तान की ओर से आतंक भेजा गया। सुरक्षाबलों ने 110 आतंकियों को मार गिराया है। गौरतलब है कि उरी हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद से देश में पाकिस्‍तान पर हमले की मांग बुलंद की जा रही है। पीएम ने शनिवार को केरल आने से पहले भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की थी।

#WATCH PM Modi to Pak: Sacrifice of our 18 soldiers won't go in vain. Will intensify our efforts to isolate you completely, globally. pic.twitter.com/CJPp74Gl8V

— ANI (@ANI_news) September 24, 2016