भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान कई देशों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उनके विश्व के कई शीर्ष नेताओं के साथ काफी अच्छे संबंध बने हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। बता दें कि बेंजामिन नेतान्याहू ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर पीएम मोदी और समस्त भारतवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बेंजामिन नेतान्याहू को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में दिवाली पर उनके प्लान की जानकारी भी साझा की है।

दरअसल इजरायली पीएम ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी से सवाल किया है कि वह दिवाली सेलिब्रेशन किस शहर में कर रहे हैं? बेंजामिन नेतान्याहू ने ट्वीट कर लिखा कि “इजरायल के सभी लोगों की तरफ से मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को खुशहाल दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। रोशनी का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। इस ट्वीट का जवाब देना और ये भी बताना कि आप किस शहर में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं।” इस ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि “बीबी, मेरे दोस्त, आपकी दिवाली शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। हर साल मैं देश की सीमाओं पर जवानों के साथ दिवाली मनाता हूं। इस साल भी दिवाली अपने वीर जवानों के साथ ही मनाऊंगा। उनके साथ वक्त बिताना खास होता है। मैं कल शाम को तस्वीरें भी शेयर करूंगा।”

Bibi, my friend, thank you so much for the Diwali wishes.

Every year, I visit our border areas and surprise our troops. This year too, will spend Diwali with our brave troops. Spending time with them is special.

I will share photos of the same tomorrow evening. 🙂 @netanyahu https://t.co/gnouOA3QGt

