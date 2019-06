प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान के दो दिवसीय दौरे पर पहुंच गए। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेंगे। जी20 सम्मेलन जापान के ओसाका शहर में आयोजित हो रहा है, जो कि 28-29 जून तक चलेगा। जापान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। ओसाका के जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे और वहां पीएम मोदी से मुलाकात की।

इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे लोगों में महिलाओं-पुरुषों को साथ ही बड़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी भी जापान में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने बड़े ही प्यार से सभी से मुलाकात की। इस दौरान लोगों में पीएम मोदी से हाथ मिलाने और उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ सी लग गई। पीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया और बच्चों और बड़ों, सभी से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने भी पीएम मोदी के भारतीय समुदाय से मिलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में जी20 समिट में हिस्सा लेने के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ समारोह से इतर मुलाकात करेंगे। जापान के लिए प्रस्थान करने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह समिट काफी अहम है और वह इसमें महिला सशक्तिकरण, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और आतंकवाद से मुकाबले जैसे मुद्दे उनकी प्राथमिकता में होंगे। वहीं अमेरिका ने भारत के कई टैरिफ पर आपत्ति जतायी है और इन्हें ‘अस्वीकार्य’ बताया है। जी20 समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जापान पहुंच रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने ट्वीट कर भारत के कई टैरिफ को हटाने की मांग की है।

ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा है कि “मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बारे में बातचीत करने वाला हूं। तथ्य ये है कि सालों से भारत ने अमेरिका के खिलाफ कई ऊंचे टैरिफ लगाए हुए हैं। हाल ही में टैरिफ फिर बढ़ाए गए हैं। यह अस्वीकार्य है और टैरिफ हटाए जाने चाहिए।” टैरिफ किसी देश से आयात होने वाले सामान पर लगने वाला शुल्क है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से आने वाले 29 उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। इसमें बादाम, अखरोट, दालें आदि शामिल हैं। बीते दिनों ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिका के उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैरिफ की आलोचना की थी और भारत के उत्पादों पर भी उसी अनुपात में टैरिफ लगाने की बात कही थी।

I look forward to speaking with Prime Minister Modi about the fact that India, for years having put very high Tariffs against the United States, just recently increased the Tariffs even further. This is unacceptable and the Tariffs must be withdrawn!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019