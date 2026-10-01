PM Modi Praised Indian Pilot: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में कथित हमले की कोशिश को नाकाम करने के मामले में भारतीय पायलट स्मित मच्छार की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने उन्हें एक सच्चा हीरो बताया है, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई।

पीएम मोदी ने भारतीय पायलट की तारीफ करते हुए लिखा,”कैप्टन स्मित मच्छार एक नायक हैं। गंभीरतम संकट के सामने और खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अदम्य साहस और अडिग संकल्प का परिचय दिया।”

‘सैंकड़ों लोगों की बचाई जान’

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में मुश्किलों के बावजूद यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने को लेकर पीएम मोदी ने लिखा, “उनकी वीरता ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने और एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की। भारत को कैप्टन मच्छार पर गर्व है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने, नई ऊर्जा और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं।”

ट्रंप ने क्या कहा था?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमले में घायल होने के बाद भी पायलट ने संयम नहीं खोया और उनकी सूझबूझ ने स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाई. ट्रंप ने स्मित को हीरो बताया। उन्होंने कहा कि उड़ान के दौरान सह-पायलट ने कथित तौर पर भारतीय पायलट पर हमला किया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने मदद मांगकर स्थिति को संभालना।”