तमिलनाडु में पीएम का जबरदस्त विरोध: ‘मोदी गो बैक’ का गुब्बारा उड़ाया, एयरपोर्ट की छत पर चढ़ा प्रदर्शनकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को तमिलनाडु के दौरे पर रहे, लेकिन पीएम मोदी को तमिलनाडु में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल, कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन में हो रही देरी के कारण तमिलनाडु की कई राजनैतिक पार्टियों और आम लोगों ने पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का विरोध किया। बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को तमिलनाडु के थिरुविदंतई में डिफेंस एग्जीबिशन ‘द डिफेक्सपो’ का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के तमिलनाडु का विरोध करते हुए स्थानीय राजनीतिक पार्टी टीवीके का एक कार्यकर्ता चेन्नई एयरपोर्ट की छत पर चढ़ गया और उसने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। किसी तरह सुरक्षा बलों ने उसे छत से उतारकर हिरासत में लिया। वहीं, तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने पीएम मोदी के दौरे के विरोध में एक बड़ा-सा काला गुब्बारा हवा में लहराया, जिस पर ‘मोदी गो बैक’ लिखा हुआ था।

इनके अलावा, एमडीएमके के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा लेकर मार्च किया और पीएम मोदी के दौरे का विरोध किया। एमडीएमके के नेताओं का कहना है कि कावेरी जल विवाद पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के साथ धोखा किया है। बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केन्द्र सरकार ने अभी तक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं किया है, जिससे तमिलनाडु के लोगों में भारी नाराजगी है। इसी के चलते पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का भारी विरोध किया जा रहा है।

Tamil Nadu: DMK floats a black balloon in Chennai with the slogan ‘Modi Go Back’, in protest against PM Modi’s visit #CauveryProtest pic.twitter.com/mSLoJ922aN

Tamil Nadu: Tamizhaga Vazhvurimai Katchi (TVK) workers climb on the roof of Chennai airport to protest against PM Modi’s visit to the state. #CauveryProtest pic.twitter.com/WaELfS2FYT

