‘कुछ लोग भारत माता की मृत्यु की कामना कर रहे…’, राहुल के अविश्वास प्रस्ताव वाले भाषण पर बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि मां भारती के बारे में जो कहा गया, उससे हर भारतीय को गहरी चोट पहुंची है। मुझे नहीं पता कि ये हो क्या गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है, सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। इसी कड़ी में उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधा हमला किया। उनके भाषण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोग भारत माता की मृत्यु की कामना करते हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत माता की मृत्यु करने की कामना कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं, असल में जो इनके मन में है, वो उनके मुंह से भी निकलता है। पीएम ने आगे कहा कि मैं हैरान हूं कौन बोल रहा है ये सब…14 अगस्त बंटवारा हुआ था, आज भी हमारे सामने वो चीख और दर्द लेकर आता है। इन लोगों ने मां भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिए थे। जब गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना था, बेड़ियों को तोड़ना था, इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी। उनके तीन टुकड़े कर दिए। किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं।

