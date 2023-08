Parliament News: ‘अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का मौनव्रत तोड़ना चाहते हैं’, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर जमकर बोला हमला

Parliament News: प्रह्लाद जोशी ने गौरव गोगोई के चर्चा शुरू करते ही कहा, “हम समझना चाहते हैं कि 5 मिनट में क्या हुआ, समस्या क्या है, हम राहुल गांधी को सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं।”

फोटो : पीटीआई

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram