संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंगलवार (24 सितंबर, 2019) देर रात मुलाकात हुई। दोनों दिग्गज नेताओं ने इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और दुनिया को संदेश दिया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध कितने मैत्रीपूर्ण हैं। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को ‘फादर ऑफ इंडिया’ (Father of India) करार दे दिया और कहा कि वह अब से मोदी के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे।

ह्यूस्टन में दोनों नेताओं के ‘हाउडी मोदी’ में हिस्सा लेने के दो दिन इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- मोदी शानदार इंसान हैं और महान नेता भी हैं। मैं भारत को बहुत पहले से जानता हूं। वहां तब ढेर सारी दिक्कतें और लड़ाई-झगड़ा हुआ करता था, पर वह (मोदी) सबको साथ लेकर आए। ठीक उसी तरह, जैसे कोई पिता सबको साथ लाता है। शायद वह ‘भारत के पिता’ हैं। हम उन्हें ‘फादर ऑफ इंडिया’ कहकर बुलाएंगे।

PM Modi in New York Today News Updates

दरअसल, मोदी-ट्रंप की मुलाकात के बाद वहां मौजूद पत्रकारों ने ट्रंप से भारतीय पीएम के साथ उनकी केमिस्ट्री (आपसी रिश्तों) को लेकर सवाल किया था। इसी पर सुनिए, क्या आया अमेरिकी राष्ट्रपति का जवाबः

#WATCH US President: I remember India before was very torn. There was a lot of dissension, fighting&he brought it all together. Like a father would. Maybe he is the Father of India…They love this gentleman to my right. People went crazy, he is like an American version of Elvis. pic.twitter.com/w1ZWYiaOSu

— ANI (@ANI) September 24, 2019