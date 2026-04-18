PM Narendra Modi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी का यह संबोधन लोकसभा में महिला आरक्षण संबंधी संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के पारित न होने के एक दिन बाद हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, “देश की महिलाओं के सपने को कुचल दिया गया है। इसलिए मैं देश के माताओं-बहनों से क्षमाप्राथी हूं।” पीएम मोदी ने महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित न हो पाने के मामले में विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक के पारित न होने का जिम्मेदार कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके को जिम्मेदार बताया है।
पीएम मोदी ने कहा कि इस विधेयक से किसी का कुछ जाने वाला नहीं था। इससे नारी को अधिकार मिलता। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने इसे पारित नहीं होने दिया और वोटिंग के बाद जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार परिसीमन का मुद्दा उठाकर भ्रम फैला रहे हैं और कांग्रेस इसमें सबसे आगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश में दरार डालने और फूट डालने की कोशिश कर रही है।
PM Modi Speech LIVE: परिसीमन के मुद्दे पर झूठ बोलता है विपक्ष
कांग्रेस और उसके सहयोगी दल परिसीमन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। वे इस तरह विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं. क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस यह राजनीति अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और उसी के सहारे आज भी चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा। जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का प्रतिनिधित्व कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ेंगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसे दल इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुए। यह संशोधन विधेयक सभी दलों के लिए एक मौका था। अगर यह पारित होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी सभी राज्यों की सीटें बढ़तीं। लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए इन राज्यों ने अपने लोगों को भी धोखा दे दिया। डीएमके के पास मौका था कि वह और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद बना सकती थी और तमिल लोगों की आवाज मजबूत कर सकती थी। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन उन्होंने यह मौका गंवा दिया। सपा के पास भी मौका था, कि वह महिला विरोधी होने के दाग को धो सके, लेकिन उसने भी मौका गंवा दिया। सपा पहले ही लोहिया जी को भूल चुकी है। लेकिन अब नारी शक्ति विधेयक का विरोध कर के उसने लोहिया जी के सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। यह यूपी और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी।
PM Narendra Modi Speech LIVE: पीएम मोदी बोले- कुतर्क गढ़ता है विपक्ष
पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं। कोई न कोई तकनीकी पेच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। देश राजनीति का यह भद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है। और इसके पीछे की वजह भी जान चुका है। नारी शक्ति वंदन विधेयक के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है है कि अगर महिलाएं सशक्त हो गईं तो इनका नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। यह कभी नहीं चाहेंगे कि इनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें।"
कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, DMK जैसे दल इस भ्रूण हत्या के जिम्मेदार हैं- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन सभी राज्यों की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। सब राज्यों की समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, DMK जैसे दल इस भ्रूण हत्या के जिम्मेदार हैं।"
प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ विपक्ष के कदम की तुलना 'भ्रूण हत्या' से की
प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ विपक्ष के कदम की तुलना 'भ्रूण हत्या' से की। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके दोषी बताया।
कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को मजबूत होते देखना तक नहीं चाहती- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "व्यक्तिगत रूप से मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती को सुधारेगी, अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने और महिलाओं के समर्थन में खड़े होने का मौका गंवा दिया। देश के अधिकांश क्षेत्रों में कांग्रेस का अस्तित्व ही खो गया है। एक परजीवी की तरह, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का सहारा लेकर अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेकिन कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को मजबूत होते देखना भी नहीं चाहती। इसलिए, उसने कई क्षेत्रीय दलों को इस संशोधन का विरोध करने के लिए उकसाकर उनके भविष्य को प्रभावित करने की राजनीतिक साजिश रची।"
पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दलहित सब कुछ हो जाता है, दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को, देशहित को। इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।
ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था- मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से कुछ छीनने का नहीं था, नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था।"
PM Modi Speech LIVE: पीएम मोदी ने कहा- नारी कभी नहीं भूलती अपना अपमान
पीएम मोदी ने कहा कि नारी सब भूल जाती है अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था।
महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी- मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है। जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे।"
PM Modi Speech LIVE: पीएम मोदी ने कहा - विपक्ष को पाप की सजा जरूर मिलेगी
महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है। जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे।
नारी सब भूल जाती है अपना अपमान कभी नहीं भूलती- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "...नारी सब भूल जाती है अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था।"
हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दलहित सबकुछ हो जाता है। दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को देशहित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यहीं हुआ। कांग्रेस, DMK, TMC और समाजवादी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।"
PM Modi Speech LIVE: पीएम मोदी ने कहा- नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया
पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। इसके लिए मैं देश की माताओं-बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं।
महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने जो किया है, उसके लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की महिलाओं को उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने जो किया है, उसके लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है।
PM Modi Speech LIVE: पीएम मोदी ने कहा- हमारी महिलाओं के संपनों को किया चकनाचूर
भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे हमारी महिलाओं के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है।
‘NDA इन, DMK आउट’, कोयंबटूर की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला
लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन बिल पारित नहीं हो सका। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिल न पारित होने का ठीकरा कांग्रेस और डीएमके को बताया।
https://www.jansatta.com/national/nda-in-dmk-out-pm-modi-attacks-opposition-at-coimbatore-rally/4495301/?ref=hometopblock_hp
नारी के सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। इसके लिए मैं देश की माताओं-बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं।"
नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका- मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया और उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका।
भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति उड़ान को रोक दिया गया। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि यह लोग नारी शक्ति को रोक दिया गया।
PM Narendra Modi LIVE: प्रधानमंत्री मोदी कर रहे देश को संबोधित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया है।