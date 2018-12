प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है जिसमें वह मॉर्निंग वॉक पर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी देखे जा रहे हैं। करीब 8 सेकेंड के छोटे से वीडियो में पीएम मोदी ट्रैक सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह हाथ जोड़ किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज प्रीति गांधी ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया है। उन्होंने हैशटैग रिस्पेक्ट के साथ ट्वीट में लिखा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी गुजरात यात्रा के दौरान गांधीनगर में मॉर्निंग वॉक की। सबसे ज्यादा दबाव के अंतर्गत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद ऐसा सख्त अनुशासन एक उदाहरण है जिसका हम में से प्रत्येक अनुसरण कर सकता है।” वीडियो को रविवार (23 दिसंबर) को सुबह 6.55 बजे ट्वीट किया गया था।

बता दें कि बीते 20 दिसंबर को पीएम मोदी गुजरात केवड़िया गांव में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीब साढ़े पांच बजे पीएम मोदी केवड़िया गांव की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक पर निकल गए थे। उन्होंने वीवीआईपी सर्किट हाउस से स्‍टैच्‍यू ऑफ लिबर्टी तक मॉर्निंग वॉक की थी। बता दें कि एकबार पीएम मोदी योग करते हुए भी वीडियो सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें वह योग की कई क्रियाएं करते हुए दिखाई दिए थे।

पीएम के बारे में कहा जाता है कि वह 24 घंटे में महज साढ़े तीन घंटे की नींद लेते हैं। पीएम मोदी की दिनचर्या अनुशासन के नजरिए से कई दफा मीडिया की सुर्खियां बन चुकी है। उनके बारे में एक चीज और मशहूर है कि वह कभी छुट्टियां नहीं लेते हैं। कठोर नियम और अनुशासन की वजह से पीएम मोदी अपने नेताओं के बीच भी खासे लोकप्रिय माने जाते हैं। उनके सांसद और मंत्री अक्सर उनकी तारीफ करते हुए देखे जाते हैं।

पीएम मोदी की मॉर्निंग वॉक वाला वीडियो यहां देखें-

PM @narendramodi while on his morning walk at Gandhinagar on his trip to Gujarat yesterday. The strict discipline inspite of such a hectic schedule under the highest pressure is an example each one of us can follow! #Respect pic.twitter.com/2RmR0N3ST9

— Priti Gandhi (@MrsGandhi) December 23, 2018