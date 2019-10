प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुए एक कार्यक्रम में फिल्मी सितारों और फिल्म निर्माताओं से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ‘चेंज विदइन’ नामक एक थीम वीडियो भी जारी किया। फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी ने महात्मा गांधी को विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए आठ प्रमुख कलाकारों के साथ यह वीडियो शूट किया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर हुए इस कार्यक्रम में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, कंगना रनौत और विक्की कौशल जैसे सितारे शामिल हुए। इनके अलावा एकता कपूर, राजकुमार हिरानी, बोनी कपूर, कपिल शर्मा, सोनू निगम और कला जगत से जुड़ी कई अन्य हस्तियां भी शामिल हुई।

वहीं पीएम मोदी की फिल्मी सितारों से मुलाकात पर ट्विटर यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने इस कार्यक्रम से पीएम मोदी के साथ शाहरुख खान और आमिर खान की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा ‘खान्स का नामकरण…।’ वहीं एक अन्य यूजर ने पीएम मोदी की फिल्मी सितारों के साथ वाली तस्वीर की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उस वक्त के फिल्मी सितारों के साथ वाली तस्वीर से की।

The taming of the Khans… pic.twitter.com/kvEByTaXC8

— Swati Chaturvedi (@bainjal) October 20, 2019