Mann Ki Baat 12 years: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो प्रसारण ‘मन की बात’ की 12 साल की यात्रा को ”तीर्थयात्रा” बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के लोगों के प्रयासों को करीब से जानने एवं उनके योगदान को नमन करने की एक तीर्थयात्रा से कम नहीं है।

कार्यक्रम के 139वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा कि इस रेडियो प्रसारण के माध्यम से वह एक तरह से देश की लोकशक्ति की आराधना करते हैं और इसके माध्यम से उन्हें देश के हर परिवार से जुड़ने का मौका मिलता है।

पीएम मोदी ने कहा, “मन की बात में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज से 12 वर्ष पहले, विजयादशमी के पावन अवसर पर हमने ‘मन की बात’ की शुरुआत की थी। तब से अब तक, हमारी यह यात्रा निरंतर जारी है। इस यात्रा के सहयात्री भी आप हैं और मार्गदर्शक भी आप ही हैं।”

सेवा-भाव का गौरवगान करने का शुभ अवसर- मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए ‘मन की बात’ देश की आम जनता के परिश्रम, उसके पराक्रम, उसकी प्रतिबद्धता, उसके समर्पण एवं सेवा-भाव का गौरवगान करने का एक शुभ अवसर रहा है। उन्होंने कहा, ”हमारे देश में सदियों से तीर्थयात्रा की परंपरा रही है। मेरे लिए ‘मन की बात’ भी देश के लोगों के प्रयासों को करीब से जानने की और उनके योगदान को नमन करने की एक तीर्थ यात्रा से कम नहीं है।”

पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग समाज और राष्ट्र के लिए जीते हैं, वे अपने आप में एक तीर्थ के ही स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि इन 12 साल में देश के हर कोने से ऐसे अनेक लोग सामने आए हैं जिनके असाधारण कार्यों की ओर सामान्य रूप से समाज का ध्यान नहीं जाता। उन्होंने कहा, ”’मन की बात’ ने ऐसी अनगिनत प्रेरक कहानियों को आप सब के सामने लाने का काम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक तरह से देश की लोकशक्ति की आराधना करता हूं। मुझे इसके माध्यम से देश के हर परिवार से जुड़ने का अवसर मिलता है।”

महर्षि वाल्मीकि ने दी जीवन की गहरी सीख

पीएम मोदी ने कहा, “महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से हमें जीवन की गहरी सीख दी है। एक ओर वे निरंतर प्रयास करते रहने का संदेश देते हैं, तो दूसरी ओर सेवा, करुणा और सामाजिक समरसता का महत्व समझाते हैं।”

पीएम ने कहा, “वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का चरित्र इन मूल्यों का बहुत सुंदर उदाहरण है। भगवान राम ने माता शबरी के प्रेम और भक्ति को अपनाया। निषादराज की मित्रता को सम्मान दिया। सबको साथ लेकर चलने का भाव, ये आदर्श आज भी हमें दिशा दिखाते हैं।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ”मुझे सैकड़ों ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि ‘मन की बात’ सुनकर उन्हें ऐसा लगता है, जैसे मैं उनके बीच उनके परिवार में बैठकर एक परिवार के सदस्य की तरह उन सबसे संवाद कर रहा हूं।” उन्होंने कहा, ”मेरे लिए आप सभी श्रोताओं की यह आत्मीयता, आपका यह स्नेह बहुत अमूल्य पूंजी है।”

पूर्णिया का मखाना पहुंच रहा ग्रीस

पीएम मोदी ने कहा कि ‘Vocal for Local’ की भावना अब हमारे उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा रही है। बिहार के पूर्णिया का मखाना अब ग्रीस पहुंच रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी की अरहर दाल अब मालदीव जा रही है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आदिवासी समुदायों ने अपने बनाए उत्पादों की पैकेजिंग पर बहुत फोकस किया है। यहां के ‘शबरी नेचुरल्स’ के जरिए शहद, महुआ, चिरौंजी और बांस से बने उत्पाद बाजार में लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी पैकेजिंग पर आदिवासी कला की छाप है और इस पैकेजिंग को जापान का प्रतिष्ठित ‘Good Design Award’ मिला है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा, “दुनिया जहां नए ऑर्डर की तलाश में है, वहां कुछ लोग भारत में डिसऑर्डर के सपने देख रहे हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।