जन-जन के बीच लोकप्रिय हुआ PM मोदी का ‘मन की बात’, 100 करोड़ लोगों ने अब तक सुना: स्टडी

पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात काफी लोकप्रिय बन गया है। नई स्टडी में बताया गया है कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार तो पीएम का कार्यक्रम जरूर सुना है।

पीएम नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम हुआ और लोकप्रिय (इंडियन एक्सप्रेस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात अभियान साल 2014 में शुरू किया गया था। हर रविवार को सुबह 11 बजे पीएम मोदी रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित करते, हर बार किसी मुद्दे को उठाते, लोगों को ज्यादा जागरूक करने का काम करते। अब इस समय उनकी ये पहल 9 साल पुरानी हो चुकी है और काफी लोकप्रिय भी बन गई है। नई स्टडी में इसी लोकप्रियता को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को 100 करोड़ लोगों ने एक बार तो जरूर सुना है। ये स्टडी IIM रोहतक ने की है और प्रसार भारती ने करवाई है। स्टडी में बताया गया है कि 96 फीसदी के करीब लोग मन की बात के बारे में जानते हैं, यानि कि उन्हें पता है कि देश के प्रधानमंत्री हर रविवार को ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। ये भी बताया गया है कि देश के करीब 65 प्रतिशत लोग मनकी बात को हिंदी में सुनते हैं वहीं 18 फीसदी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पीएम को सुनना पसंद करते हैं। वैसे स्टडी में एक दिलचस्प बात ये पता चली है कि कहने को मन की बात रेडियो कार्यक्रम है, लेकिन 44।7 प्रतिशत लोग इसे टीवी पर देखना पसंद करते हैं, 37।6 फीसदी लोग अपने फोन पर सुनते हैं और सिर्फ 17।6 प्रतिशत ऐसे हैं जो रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे उम्र के लिहाज 19 से 34 साल के लोग मोबाइल पर मन की बात को ज्यादा सुनते हैं, उनकी संख्या 62 फीसदी के करीब है। वहीं जो 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो टीवी पर पीएम का कार्यक्रम सुनते हैं और उनकी संख्या 3।2 फीसदी है। बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आई है कि 23 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो नियमित रूप से मन की बात को सुन रहे हैं, यानी कि उन्होंने अब तक पीएम को 99 बार मन की बात में सुन लिया है। https://www.jansatta.com/blank.html

