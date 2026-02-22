Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 131वें मन की बात कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि AI समिट में दुनिया को AI के क्षेत्र में भारत की अद्भूत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया AI मॉडल भी लांच किए हैं। यह अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी AI समिट रही है। इस कार्यक्रम में ही पीएम मोदी ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयाललिता का जिक्र भी किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयललिता को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। 24 फरवरी को उनकी जयंती से पहले पीएम मोदी ने कहा कि जयललिता जी जैसी नेता हमेशा जनता की भलाई के लिए समर्पित थी। यही वजह है कि वे आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती हैं।

तमिलनाडु की अम्मा को लेकर क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के लोगों के मन में अम्मा के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान का भी जिक्र किया और कहा कि हमारे देश में ऐसे लोग हमेशा जनता के दिलों में बसे रहते हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया होता है, जिन्होंने अपने नेक कार्यों में जनता को प्राथमिकता दी होती है. अम्मा जयललिता जी, ऐसी ही एक लोकप्रिय लीडर थीं।

पीएम मोदी ने कहा कि अम्मा जयललिता जी का जिक्र होते ही, तमिलनाडु के लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। हमारी नारी शक्ति का जुड़ाव तो उनसे और विशेष रहा है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्होंने माताओं-बहनों और बेटियों के लिए कई सराहनीय प्रयास किए। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

याद किया उनका शपथग्रहण

जयललिता के साथ मुलाकात का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अम्मा जयललिता जी के साथ हुई हर मुलाकात, हर प्रकार की बातचीत मेरे मन में आज भी ताजा है. वे गुजरात में 2002 और 2012 में हुए मेरे दो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थीं। जब हम दोनों अपने-अपने राज्य में मुख्यमंत्री थे, तब गुड गवर्नेंस जैसे विषयों पर अक्सर हमारे बीच बातचीत होती रहती थी।

AI का भी किया उल्लेख

पीएम मोदी ने कहा कि Al Summit में दो products ने दुनिया भर के leaders को प्रभावित किया। पहला product अमूल के booth पर था। इसमें बताया गया कि कैसे AI जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24×7 Al assistance की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। दूसरा product हमारी संस्कृति से संबंधित था।

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर के leaders ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे AI की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की generation के अनुरूप ढाल रहे हैं।

साइबर ठगी से रहें सावधान

PM मोदी ने कहा कि कई बार पता चलता है कि किसी Senior Citizen की जीवनभर की कमाई ठग ली गई। कभी किसी उन पैसों की ठगी हो जाती है, जो उसने बच्चों की फीस जमा करने के लिए बचाए थे। कारोबारियों से धोखाधड़ी की खबरें भी हमें देखने को मिलती हैं। कोई फोन करता है और कहता है कि मैं एक बड़ा अधिकारी हूं। आपको कुछ Details शेयर करनी होगी। इसके बाद भोले-भाले लोग ऐसा ही कर बैठते हैं। इसीलिए, आपका सतर्क रहना, जागरूक रहना बेहद जरूरी है।

टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जिक्र

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अक्सर कहता हूं जो खेले-वो खिले, खेल हमें जोड़ता भी है। आजकल आप T-20 World Cup के मैच देख रहे होंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि मैच देखते हुए कई बार आंखें किसी खास खिलाड़ी पर टिक जाती होंगी। Jersey किसी और देश की होती है लेकिन नाम सुनकर लगता है कि अरे, ये तो अपने देश का है। तब दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी आती है क्योंकि वो खिलाड़ी भारतीय मूल का होता है और वो उस देश के लिए खेल रहा होता है जहां उसका परिवार बस गया है।’

