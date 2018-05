नरेंद्र मोदी ने उड़ाया राहुल गांधी का मजाक- 15 मिनट में पांच बार ”विश्वेश्वरय्या” बोल कर दिखाओ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगलवार (1 मई) से कर्नाटक में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पर लगातार 15 मिनट तक बोलने की चुनौती दे दी। दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि अगर वह संसद में लगातार 15 मिनट तक बोलेंगे तो पीएम मोदी उनके सामने बैठ भी नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की इसी चुनौती पर पलटवार करते हुए कहा, ‘कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम आपके सामने नहीं बैठ सकते, आप तो ‘नामदार’ हैं और हम ‘कामदार’ हैं। हमारी क्या हैसियत है आपके सामने बैठने की। आप ‘नामदार’ हैं, हम ‘कामदार’ हैं, हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, ऐसे में आपके सामने बैठने का हक हमें कैसे हो सकता है।’

मोदी ने आगे राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वह चाहें तो कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पर लगातार 15 मिनट अपनी पसंदीदा भाषा में, पेपर का सहारा लिए बिना बोलकर दिखाएं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को यह भी चुनौती दे डाली कि उन्हें अपने इस भाषण में 15 मिनट के अंदर करीब 5 बार भारत की महान शख्सियत विश्वेश्वरय्या के नाम का उल्लेख करना होगा। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी का एक भाषण काफी वायरल हुआ था, जिसमें राहुल गांधी विश्वेश्वरय्या के नाम का उच्चारण करने में गलती करते दिखाई दे रहे थे।

I challenge you (Rahul Gandhi) to speak for 15 minutes on the achievements of your government in #Karnataka without reading from any piece of paper. You can speak in Hindi, English or your mother tongue: PM Modi in Mysuru pic.twitter.com/BqVx9XThya

— ANI (@ANI) May 1, 2018