प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में ट्विटर पर एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के तहत पीएम मोदी ने लोगों से #indiasupportCAA नाम का हैशटैग इस्तेमाल करने की अपील की है। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि “CAA सिर्फ प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के संबंध में है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के संबंध में।”

इस कैंपेन के समर्थन वाला कंटेंट, ग्राफिक्स, वीडियो आदि नमो एप से लेकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में धार्मिक गुरू सदगुरू जग्गी वासुदेव का एक वीडियो शेयर किया। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि “CAA के संबंध में सदगुरू ने अच्छी तरह समझाया है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ही हमारे भाईचारे की संस्कृति के बारे में भी बेहतरीन तरीके से उभारा है। उन्होंने ये भी बताया कि CAA को लेकर कुछ संगठनों द्वारा अफवाहें फैलायी गई।”

बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में देश में अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। बीती 20 दिसंबर को CAA के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। इस दौरान दिल्ली, मंगलोर, लखनऊ, मऊ, अलीगढ़ समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई। इन झड़पों में अकेले उत्तर प्रदेश में 19 लोगों की जान चली गई थी। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।

Prime Minister Narendra Modi launches twitter campaign in support of #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/s0fyZc27gl

Do hear this lucid explanation of aspects relating to CAA and more by @SadhguruJV.

He provides historical context, brilliantly highlights our culture of brotherhood. He also calls out the misinformation by vested interest groups. #IndiaSupportsCAA https://t.co/97CW4EQZ7Z

— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2019