प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (24 अक्टूबर) को दिल्ली में ‘मैं नहीं हम’ मोबाइल ऐप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। आईटी प्रोफेशनल्स से उन्होंने उस दौरान कहा, “हर प्रयास को महत्व दिया जाना चाहिए, चाहे वह बड़ा हो या फिर छोटा। सरकार के पास ढेर सारी योजनाएं और बजट होते हैं। पर उनका सफल होना, न होना जन भागीदारी पर निर्भर करता है।”

बकौल पीएम, “मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ इंसान हूं, इसलिए मुझे जो सूचना परोसी जाती है। मैं उसका शिकार नहीं हूं। जो सूचना मुझे चाहिए, वह मैं खोज लेता हूं। भारतीय युवा तकनीक की ताकत का शानदार तरीके से लाभ उठा रहे हैं। वे न केवल अपने लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उससे दूसरों का भला भी कर रहे हैं। यह समाज में एक अच्छा संदेश देता है।”

सुनें, PM ने युवाओं से और क्या कहा-

