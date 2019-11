प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर के इंटीग्रेटिड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी जब करतारपुर जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के जत्थे का अभिवादन कर रहे थे, उसी दौरान उनकी निगाह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पड़ी, जो कि करतारपुर साहिब जाने वाले जत्थे में शामिल थे। मनमोहन सिंह को देखते हुए पीएम मोदी तुरंत उनकी तरफ लपके। पीएम मोदी को आता देख मनमोहन सिंह ने सुरक्षाकर्मियों के सहारे से उठने की कोशिश की। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें बैठे रहने को कहा।

इसके बाद पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के पास जाकर कुछ देर बात भी की। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि 9 नवंबर को बर्लिन की दीवार गिरी, 9 नवंबर को ही करतारपुर कॉरिडोर खुला और 9 नवंबर को ही अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आया। हालांकि मनमोहन सिंह ने इस दौरान कुछ नहीं कहा। इसके बाद पीएम मोदी लोगों का अभिवादन कर वहां से चले गए।

पीएम मोदी ने डेरा बाबा नानक में सिख समुदाय को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को धन्यवाद भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश को करतारपुर साहिब कॉरिडोर समर्पित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने दुनियाभर के सिख समुदाय के लोगों को भी करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के हार्दिक बधाई दी।

#WATCH Punjab: Prime Minister Narendra Modi met Former PM Dr.Manmohan Singh at inauguration of the Integrated Check Post of the #KartarpurCorridor at Dera Baba Nanak in Gurdaspur, earlier today pic.twitter.com/7M5iXpjDuP

