लंदन में पीएम मोदी ने की ‘भारत की बात, सबके साथ’, कहा- सवा सौ करोड़ देशवासियों की वजह से यहां पहुंच पाया

प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय विदेश दौरे के दौरान आज ब्रिटेन में हैं। यहां पीएम मोदी ने ‘भारत की बात, सबके साथ’ कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से रूबरू हुए। इस कार्यक्रम का प्रसारण लंदन के सेन्ट्रल हॉल वेस्टमिन्स्टर से कई देशों में किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की वजह से मैं यहां तक पहुंचा। जनता की वजह से मैं आज में लंदन के रॉयल पैलेस में हाथ मिलाने के काबिल हुआ।

पीएम मोदी ने कहा कि हर उम्र में हर वक्त कुछ नया पाने की कोशिश जीवन को गति देती है। इसलिए जीवन में बेसब्री जरूरी है। जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म उस दिन मैं देश के काम नहीं आऊंगा। पीएम मोदी ने वंशवाद की राजनीति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो कभी मैं की बात नहीं करते हैं। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए त्याग की जरूरत होती है। हमने या हमारी पार्टी ने दशकों तक त्याग किया है। कार्यक्रम से पहले मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने प्रस्तुति पेश की। इसके बाद जब पीएम मोदी स्टेज पर पहुंचते ही भारत माता की जय के नारे लगे। प्रसून जोशी पीएम से सवाल कई सवाल किए। जोशी के एक सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे जीवन के सफर की शुरूआत रेलवे स्टेशन से हुई। मुझे रेल की पटरियों ने जिंदगी दूसरों के लिए जीना सिखाया।

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत और भारतियों का सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है।भारत में सबके साथ चलने की ताकत है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा काम करने के सवाल पर पीएम मोदी ने जवाब में कहा कि मेरी जिंदगी का हर पल देश के लिए है, मेरे लिए देश के सवा सौ करोड़ भारतीय, मेरा परिवार है. मैं नहीं चाहता कि कभी किसी के लिए बोझ बनूं, शरीर की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूं, ऐसे ही हंसते-खेलते चले जाना चाहता हूं।

#WATCH : PM Modi talks about #SurgicalStrikes , says, 'When someone has put a terror export factory in place & makes attempts to attack us from the back, Modi knows how to answer in the same language.' Crowd raises 'Bharat Mata Ki Jai' slogans. #BharatKiBaatSabkeSaath #London pic.twitter.com/nLUQDY3sKQ

I do not need to read books to understand poverty. I have lived in poverty, I know what it is to be poor and belong to the backward sections of society. I want to work for the poor, the marginalised and the downtrodden: PM Modi #BharatKiBaatSabkeSaath pic.twitter.com/axtcWOmPKF

