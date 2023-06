PM Modi Egypt Visit: अल- हकीमी मस्जिद, वॉर मेमोरियल, द्विपक्षीय बातचीत… जानें PM मोदी के मिस्त्र दौरे का पूरा शेड्यूल

PM Modi Egypt Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे का आज दूसरा दिन है। उनकी मिस्त्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मिस्त्र दौरे पर दो योग प्रशिक्षकों से मुलाकात की। (PTI Photo)

PM Narendra Modi in Egypt: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को मिस्त्र की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। उनका काहिरा में स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मैडबौली और शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा के साथ की। पीएम मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉ शॉकी इब्राहिम अब्देल-करीम अल्लम से भी मुलाकात की और प्रवासी भारतीयों तथा दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने काहिरा में दो युवा प्रमुख योग प्रशिक्षकों, रीम जाबक और नाडा एडेल के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 26 वर्षों में मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। आज क्या रहेगा कार्यक्रम? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आज मिस्त्र में काफी कार्यक्रम हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी सबसे पहले अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। पीएम मोदी हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का स्वागत भी किया जाएगा। शाम को पीएम मोदी और मिस्त्र के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। शाम को दोनों देशों के बीच प्रेस वार्ता भी होगी। पीएम मोदी के लिए लंच का इंतजाम भी किया गया है। पीएम मोदी प्रथम विश्व युद्ध में शहीद करीब 4000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। Also Read अमेरिका के बाद मिस्त्र में मोदी-मोदी की गूंज, ‘शोले’ के गाने से स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी के आज का कार्यक्रम? दोपहर 1:10-1:40 बजे – अल हकीम मस्जिद पर जाएंगे

दोपहर 2 बजे से 2:25 बजे तक – हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का दौरा

दोपहर 2:30 से 2:45 बजे – राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत

दोपहर 2:45 से 3:15 बजे – दोनों शीर्ष नेताओं के बीच बैठक

दोपहर 3:15 से 3:45 बजे – विस्तारित द्विपक्षीय स्तर की वार्ता

शाम 4 बजे से 4:10 बजे तक – रणनीतिक साझेदारी दस्तावेज़/एमओयू पर हस्ताक्षर

शाम 4:15 अपराह्न से 4:30 बजे – प्रेस वक्तव्य

शाम 4:30 से 5:20 बजे – मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा दोपहर के भोजन का आयोजन

देर शाम दिल्ली के लिए रवानगी

