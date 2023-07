राजस्थान-हैदराबाद को PM मोदी देंगे तोहफा, बंगाल में पंचायत चुनाव की वोटिंग, जानिए कल की 5 बड़ी खबरें

ये खबरें सुर्खियों में रहेंगी।

लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और इन चारों ही राज्यों में बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेगी। (EXPRESS FILE PHOTO)

देश में चल रहे राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रमों के बीच शनिवार को कई बड़े कार्यक्रम सुर्खियों में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। शुक्रवार की ही तरह शनिवार को भी उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। वे राजस्थान और हैदराबाद को तोहफा देंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के मतदान भी होंगे। एनसीपी की आपसी विवाद के बीच शनिवार को शरद पवार मुंबई में एक बड़ी रैली करेंगे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा दक्षिणी क्षेत्र के पदाधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक शनिवार को हैदराबाद में करेंगे। साथ ही उधर लंदन में खालिस्तान का भारत विरोधी एक रैली आयोजित करने की योजना है। 1- राजस्थान के बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की पीएम रखेंगे आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (8 जुलाई 2023) को राजस्थान के बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जिसे करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। अमृतसर और जामनगर के बीच ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जाएंगे और वारंगल में लगभग 6,100 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 2- पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए मतदान आज पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ग्रामीण बंगाल के लोगों से पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह मतदान के दौरान अपनी टीम के साथ सड़कों पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह शनिवार को होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान पूरे राज्य में स्थिति पर नजर रखेंगे और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। Also Read 3- एनसीपी में अजित पवार के बगावत शरद पवार करेंगे मुंबई में पहली रैली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजित पवार के बगावत के बाद शरद पवार शनिवार को मुंबई में एक बड़ी रैली करेंगे। इस रैली में वे जनता के सामने अजित पवार की पोल खोलेंगे। उनके समर्थकों का कहना है कि रैली में शरद पवार जनता के सामने पार्टी पर आए संकट और कथित तौर पर इस साजिश में शामिल लोगों के बारे में जनता के सामने अपनी बात रखेंगे।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram