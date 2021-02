ममता बनर्जी पर नरेंद्र मोदी का ताना: देश-विरोधी कितना भी ज़हर उगलें, गुस्सा नहीं आता, ‘भारत माता की जय’ पर नाराज हो जाती हैं

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ताना मारते हुए कहा कि देश-विरोधी कितना भी ज़हर उगलें, गुस्सा नहीं आता, ‘भारत माता की जय’ पर नाराज हो जाती हैं।’ ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए पीएम ने आगे कहा कि ‘इस सरकार के पहले ही साल में यह साफ हो गया था कि सरकार को ‘परिवर्तन’ से कोई मतलब नहीं है…इस सरकार को राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा और प्रजातंत्र पर हमले को वापस लाना था और ममता सरकार की इसी काम में दिलचस्पी थी।’

पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है, लेकिन हमें उनके छिपे दोस्तों से भी आगाह रहना है। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी पर्दे के पीछे से मैच फिक्सिंग में शामिल हैं…ये मिलते हैं और राजनीति पर चर्चा करते हैं। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने 5-5 साल लूट मचाने की डील की है।

पीएम ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि टीएमसी ने कई फॉल किये। इनमें बुरी सरकार, हिंसा, भ्रष्टाचार, और विश्वास पर हमला शामिल है। बंगाल की जनता देख रही है और जल्दी ही यहां की जनता टीएमसी को ‘राम कार्ड’ दिखाएगी।

#WATCH | In Bengal, if you ask didi (Mamata Banerjee) about your right then she gets frustrated. She even gets annoyed if slogans of ‘Bharat Mata ki Jai’ are raised: PM Narendra Modi in Haldia, West Bengal pic.twitter.com/3PfRtD4utT

