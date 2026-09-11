BRICS SUMMIT 2026: देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बैठक की। भारत मंडपम में रूसी राष्ट्रपति के पहुंचते ही पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक पुस्तक भेंट की। यह पुस्तक रूस में अनुवाद किया गया है। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, “मुझे उम्मीद है कि यह किताब हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी।”

‘तिरुक्कुरल’ तमिल भाषा में लिखी गई रचना है। इसे तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने लिखी थी, जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है। तिरुक्कुरल का हिंदी मतलब है पवित्र दोहे। इस पुस्तक का तमिल संस्कृति पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इस पुस्तक की तुलना विश्व क प्रमुख धर्मों के महान ग्रंथों से की गई है।

दो हजार साल पहले की गई रचना

इस पुस्तक को करीब दो हजार साल पहले लिखा गया था, इसमें 1330 दोहे हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं जिनमें नैतिकता, शासन, प्रेम और आध्यात्म के बाद में ज्ञान प्रदान करता है। तिरुक्कुरल को तीन मुख्य वर्गों में बांटा गया है, अरम (सदाचार), पोरुल (धन/अर्थ) और इनबाम (प्रेम/सुख)

हर एक खंड में विषयों पर विस्तृत बात की गई, और पाठकों को नैतिक, नीतिपरक और व्यावहारिक मार्ग की शिक्षा दी गई है। ये दोहे संक्षिप्त और काव्यात्मक रूप में रचे गए हैं, जिससे इन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है।

अरम में धार्मिकता, सत्य, कृतज्ञता और करुणा जैसे सदगुणों पर चर्चा की गई है। यह हर परिस्थिति में धार्मिक जीवन जीने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है।

पोरुल में शासन, अर्थव्यवस्था और मित्रता सहित सांसारिक मामलों के बारे में बताया गया है। यह मनी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छी संगति के महत्व जैसे विषयों पर बात करता है।

इनबाम में मानवीय भावनाएं, प्रेम और पारिवारिक जीवन की कठिनाईयों पर चर्चा की गई है।

ये तीनों स्तंभ मोटे तौर पर हिंदू धर्म, अर्थ और काम की अवधारणाओं की बात करते हैं।

कौन थे तिरुवल्लुर संत?

तिरुवल्लुवर को तमिल संस्कृति के सबसे प्रमुख साहित्यकार में से एक हैं। इन्होंने तमिल साहित्य की सबसे अहम पुस्तक, तिरुक्करल की रचना की। कहा जाता है कि मायलापुर के साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, इन्होंने गरीबी से निकलकर समृद्धि तक की मिसाल पेश की। वे तमिल शास्त्रीय युग, संगम काल में रहे। साथ ही एक दार्शनिक, संत और कवि के रूप में भी तिरुवल्लुवर प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उन्होंने उस जमाने में जाति व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था और खुलकर विरोध जताया था।

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अमेरिका के राष्ट्रपति भले ही ईरान युद्ध और नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में व्यस्त हों, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने ब्रिक्स को निशाना बनाया था। उन्होंने ब्रिक्स की नीतियों को ‘अमेरिका विरोधी’ बताते हुए उस पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें