‘मैं दिल्ली वालों से क्षमा याचना कर लेता हूं…’, G20 समिट से पहले PM मोदी की माफी में लोगों के लिए छिपा बड़ा संदेश

जब पीएम मोदी जी20 का जिक्र कर रहे थे, उनकी तरफ से सबसे पहले दिल्ली वालों से माफी मांगी गई। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले दिल्ली वालों से क्षमा याचना करना चाहता हूं। सितंबर में पांच तारीख से लेकर 15 सितंबर तक कई असुविधा होने वाली है।

पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली वापस लौट गए हैं। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। खुद पीएम मोदी ने भी मौके को देखते हुए वहां मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनकी तरफ से चंद्रयान 3 की सफलता पर बात की गई, ब्रिक्स में मिले अनुभव साझा किए गए और इसके अलावा जी20 समिट के बारे में भी बताया गया। बड़ी बात ये है कि जब पीएम मोदी जी20 का जिक्र कर रहे थे, उनकी तरफ से सबसे पहले दिल्ली वालों से माफी मांगी गई। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले दिल्ली वालों से क्षमा याचना करना चाहता हूं। सितंबर में पांच तारीख से लेकर 15 सितंबर तक कई असुविधा होने वाली है, मैं उसकी क्षमा याचना आज ही कर लेता हूं। ट्रैफिक में डायवर्जन होगा, कई जगहों पर आपको जाने से रोका जाएगा। लेकिन आप याद रखिए कि जब घर में मेहमान भी आता है तो मुख्य सोफे पर आप खुद नहीं बैठते हैं, बल्कि मेहमान को वो मौका देते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसी तरह जी20 के जो भी प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं, वो हम सभी के मेहमान हैं। अगर हम उनका स्वागत करेंगे, इससे हमारा भी गौरव बढ़ेगा। अब पीएम मोदी के इस एक बयान में दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा संदेश छिपा है। असल में आठ से 10 सितंबर तक दिल्ली में छुट्टी घोषित कर दी गई है, स्कूल-कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं। कई दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में कई लोगों को असुविधा होने वाली है, अब उसी के लिए पीएम ने एक बार फिर सभी को तैयार रहने के लिए कह दिया है। वैसे पीएम मोदी की तरफ से कार्यक्रम के दौरान चंद्रयान 3 पर भी विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि आम तौर पर एक परंपरा है कि ऐसे सफल अभियान के साथ उस प्वाइंट को भी कोई नाम दिया जाता है। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि उस प्वाइंट को हमे शिव शक्ति नाम देना चाहिए। शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है। शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है, महिलाएं याद आती हैं। इसी वजह से नाम शिवशक्ति रखा गया है।

