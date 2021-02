PM नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। उनकी बहादुरी से पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को अर्जुन टैंक (M-1A) सौंपा। भारत में बने इस टैंक को डीआरडीओ ने विकसित किया है। किसान आंदोलन के बीच उन्होंने तमिलनाडु के किसानों की तारीफ भी की।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा फोकस रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की तरफ सकारात्मकता से देख रही है। पुलवामा में सुरक्षाबलों पर हुए हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मोदी ने कहा कि इस दिन को भुलाया नहीं जा सकता। दो साल पहले पुलवामा हमला हुआ था। हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो हम उस हमले में शहीद हुए। हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने कई बार दिखाया है कि वो मातृभूमि की रक्षा करने में पूरी तरह से समर्थ है। उन्होंने ये भी दिखाया कि भारत शांति में विश्वास करता है, लेकिन भारत किसी भी हालत में अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा।

Chennai: Prime Minister Narendra Modi formally hands over the DRDO developed Arjun Main Battle Tank (MK-1A) to Indian Army Chief General MM Naravane

DRDO Chairman G Satheesh Reddy presented the model of MK-1A to PM Modi who handed it over to the Army Chief pic.twitter.com/6a6VEYg3sb

