विदेश मंत्रालय द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में पेश किए गए एक जवाब के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2021 से अब तक की विदेश यात्राओं पर सरकारी खजाने से कम से कम 557.51 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह जानकारी राज्यसभा सांसदों संजय सिंह और डॉ वी शिवदासन द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में दी गई जिसमें उन्होंने 2021 से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का विवरण, प्रत्येक यात्रा पर हुए खर्च और उन यात्राओं से हुए द्विपक्षीय समझौतों का देशवार विवरण मांगा था।

जवाब के अनुसार, प्रधानमंत्री ने 2021 और 2026 के बीच एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के देशों की आधिकारिक यात्राएं की हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की 13-18 जून, 2026 की फ्रांस यात्रा के खर्च का कैलकुलेशन अभी तक नहीं किया गया है और इसलिए इसे कुल व्यय में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार ने यह भी बताया कि 2026 के कई आंकड़े अस्थायी हैं और सभी बिलों के भुगतान के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

पीएम की फरवरी 2025 में फ्रांस यात्रा रही सबसे महंगी

यात्रा का खर्च गंतव्य, अवधि और प्रकृति के आधार पर अलग-अलग था। जवाब में बताई गयी सबसे महंगी यात्राओं में फरवरी 2025 में फ्रांस (25.59 करोड़ रुपये) और अमेरिका (16.54 करोड़ रुपये) की यात्रा, जुलाई 2025 में ब्राजील (17.72 करोड़ रुपये) की यात्रा, अप्रैल 2025 में सऊदी अरब (15.54 करोड़ रुपये) की यात्रा, सितंबर 2024 में अमेरिका (15.33 करोड़ रुपये) की यात्रा और जून 2024 में इटली (14.36 करोड़ रुपये) की यात्रा शामिल थी। आइए देखते हैं साल 2021 से 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई यात्राओं का विवरण।

साल 2026- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2026 में अब तक मलेशिया, इज़रायल, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्लोवाक गणराज्य, सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2026 के कई खर्च आंकड़े अस्थायी हैं और सभी बिलों के निपटान के बाद ही इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

साल 2025- में पीएम मोदी ने फ्रांस, अमेरिका, मॉरीशस, थाईलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, यूनाइटेड किंगडम, मालदीव, चीन, जापान, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया की यात्रा की थी। इस दौरान सबसे अधिक खर्च फ्रांस (25.59 करोड़ रुपये), ब्राजील (17.72 करोड़ रुपये), अमेरिका (16.54 करोड़ रुपये) और सऊदी अरब (15.54 करोड़ रुपये) की यात्रा में हुआ।

इटली यात्रा पर खर्च हुए 14.36 करोड़ रुपये

साल 2024- लिस्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने 2024 में यूएई, कतर, भूटान, इटली, रूस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रुनेई, सिंगापुर, अमेरिका, लाओ पीडीआर, नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना और कुवैत का दौरा किया था। इस दौरान सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका (15.33 करोड़ रुपये), इटली (14.36 करोड़ रुपये) और रूस (10.75 करोड़ रुपये) में हुए थे।

साल 2023- प्रधानमंत्री ने 2023 में जापान, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका, मिस्र, फ्रांस, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस और इंडोनेशिया का दौरा किया था। इस दौरान सबसे अधिक खर्च अमेरिका की यात्रा (22.90 करोड़ रुपये) पर हुआ, उसके बाद जापान (17.19 करोड़ रुपये) और फ्रांस (13.75 करोड़ रुपये) का स्थान रहा।

पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर सबसे अधिक खर्च

साल 2022- पीएम मोदी ने 2022 में जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, नेपाल, जापान, यूएई, उज्बेकिस्तान, जापान और इंडोनेशिया की यात्रा की। इस दौरान सबसे अधिक खर्च जून में जर्मनी की यात्रा (14.47 करोड़ रुपये), इसके बाद मई में जर्मनी की यात्रा (9.44 करोड़ रुपये) और मई में जापान की यात्रा (8.69 करोड़ रुपये) पर हुआ था।

साल 2021- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2021 की विदेश यात्राओं में बांग्लादेश, अमेरिका, इटली और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। इन चारों यात्राओं में अमेरिका की यात्रा (19.63 करोड़ रुपये) पर सबसे अधिक खर्च हुआ, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (8.57 करोड़ रुपये), इटली (6.90 करोड़ रुपये) और बांग्लादेश (1.01 करोड़ रुपये) का स्थान रहा।

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