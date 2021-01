ट्रेन के जरिए अब गुजरात के केवड़िया स्थित ‘Statue of Unity’ तक पहुंचा जा सकेगा। Indian Railways ने इसके लिए आठ रेलगाड़ियों की शुरुआत कर दी। रविवार (17 जनवरी, 2021) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने इसके साथ ही गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

पीएम ने कहा- रेलवे के इतिहास में संभवत: पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ देश के अलग-अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। केवड़िया जगह भी तो ऐसी है, इसकी पहचान देश को एक भारत, श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से है।

बकौल मोदी, “इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले पर्यटकों को तो मिलेगा ही, साथ ही ये कनेक्टिविटी के​वड़िया के आदिवासी भाई-बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर आएंगे।”

PM @narendramodi flags off 8 trains from different corners of India to Statue Of Unity as well as inaugurates several projects#StatueOfUnityByRail @RailMinIndia pic.twitter.com/iJ6KGGeHGW

— DD News (@DDNewslive) January 17, 2021