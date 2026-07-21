संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक की खबरों के बाद सरकार ने तेज़ी से कार्रवाई की, 13 आरोपियों को गिरफ़्तार किया और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए दोबारा परीक्षा कराने को प्राथमिकता दी गई। यह बात पीएम मोदी ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर संसद की ओर मार्च करने के एक दिन बाद कही।

NDA की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “NEET परीक्षा के मामले में, प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक की खबरें सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, NEET की दोबारा परीक्षा को प्राथमिकता दी गई, इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और बिना किसी देरी के नतीजे घोषित कर दिए गए।”

पीएम मोदी ने कहा- दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए

रिजिजू ने आगे कहा, “पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में पेपर लीक की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने अपील की कि देश के शीर्ष वकीलों की मदद से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।”

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शांति भंग करने की किसी बड़ी साज़िश?

अपनी मांगों को मनवाने के लिए देश भर से हजारों प्रदर्शनकारी CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और मानसून सत्र के पहले दिन संसद की ओर मार्च किया। जब वे दिल्ली के बीचों-बीच जमा हुए तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे हिंसा भड़क गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों समेत 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने पांच FIR दर्ज कीं और इस बात की जांच शुरू की कि क्या यह हिंसा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शांति भंग करने की किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा थी।

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नेहा बोरा, आमीन और मनीष कुमार तीनों छात्र लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन AISA के सदस्य हैं, सोनम वांगचुक के मंच के पास ही बने एक मंच पर पिछले 23 दिनों से अनशन पर बैठे थे। और अधिक पढ़ें…